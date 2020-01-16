بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد منطقة أتريب وسوق البرنس وموقف السرفيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عدد من المشروعات والمواقع الخدمية بمدينة بنها، والتقى المواطنين واطلع على مشاكلهم ووجه بالعمل على حلها.

بدأ المحافظ الجولة بالمرور على منطقة أتريب، ولاحظ وجود إشغالات تعوق حركة السير، ليصدر تعليمات بإزالتها بشكل فوري لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

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واستكمل اللواء الهجان الجولة بتفقد سوق البرنس الأسبوعي، والباكيات المؤجرة للباعة وفق لائحة مالية معتمدة من المحافظة، تعود إيراداتها على صندوق الخدمات.

وخلال الجولة طالب المحافظ المسئولين بعمل دراسة لبحث تعظيم الاستفادة من السوق واستغلال المبنى الإداري، كما طالب رئيس المدينة بإنشاء غرفة للحماية المدنية والأمن بالسوق.

ومر المحافظ الجولة على مشروع المواقف والسرفيس، للتأكد من انتظام سير العمل والتعرف على المشكلات التي تواجه المشروع، والتعامل معها ميدانيا بالإضافة إلى تطوير العمل بالمشروع وتعظيم الإيرادات المالية التي تحصل منه، والتقى بالتجار وطالبهم بالالتزام بدفع مستحقات الدولة، واختتم جولته بتفقد مشروع مرفق النقل الداخلي.