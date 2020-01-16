61 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

يؤدي اليوم الخميس، 61 ألفًا و759 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بـ346 لجنة في 491 مدرسة بينهم 166 طالب دمج موزعين على 94 مدرسة بالمحافظة.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها دون أية عقبات أو مشكلات، متمنيًا للطلاب دوام التوفيق في أداء الامتحانات.