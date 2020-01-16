بعد ربع ساعة.. طلاب ثانية ثانوي يتداولون امتحان الجبر على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور امتحان الجبر وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي، بعد مرور ربع ساعة من وقت الامتحان .

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الصباحية، بإجمالي عدد 587 ألفا و108 طلاب وطالبات.

وتعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، المطبق بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.

وتجرى الامتحانات إلكترونيًا لما يزيد عن نصف مليون طالب داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).