برعاية البيئة.. مغامر مصري يستعد لأطول رحلة في العالم بدراجة كهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المغامر المصري علي عبده لمناقشة الإجراءات والاستعدادات التي يجري تجهيزها للقيام برحلة فردية لتسجل في موسوعة جينيس كأطول رحلة في العالم باستخدام الدراجة الكهربائية في 22 فبراير القادم تحت رعاية وزارة البيئة، وفي إطار التوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة في الحفاظ على البيئة.

ومن المقرر، وفي بيان البيئة، أن تبدأ الرحلة من معبد أبوسمبل في 22 فبراير القادم تزامنًا مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني على أن تستمر لمدة 100 يوم تنتهي 1 يونيو عند أهرامات الجيزة، يجوب خلالها 75 مدينة في جميع محافظات مصر، ويتخلل الرحلة العديد من الأنشطة البيئية ومنها حملات نظافة وحملات تشجير وجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

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وأكدت الوزيرة، أهمية دور الشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب والأطفال ودمجهم في العمل البيئي، كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة وليصبحوا سفراء للبيئة في كافة ربوع مصر.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة لنشر أهداف والتوعية بمبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية والتأكيد على روح المشاركة في العمل البيئي كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري علي عبده