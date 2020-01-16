خليجية تكتشف صدفة أنها أم لـ 3 بنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

في دبي، اكتشفت خليجية بالصدفة أن زوجها نسب 3 فتيات من زوجته الثانية لها، فسارعت لإبلاغ الشرطة عنه وطلب الطلاق منه.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن النيابة العامة في دبي أحالت الزوج وهو موظف خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات بعد أن تبين نسبه 3 فتيات إلى زوجته الأولى مع أنها ليست الأم الحقيقية، واستخراجه الأوراق الرسمية وبطاقات الهوية وجوازات السفر للفتيات ووضع اسم الزوجة الأولى في خانة الأم، والتي اكتشفت الأمر صدفة أثناء بحثها في بعض الأوراق الخاصة بالزوج، كذلك راجعت المستشفى التي تمت فيها الولادات وتبين في السجلات استخدام بطاقتها الصحية وثابت أنها تعرضت للإجهاض مرة واحدة إلى جانب إنجابها 3 فتيات أعمارهن مختلفة.

وفي تحقيقات النيابة، قال المتهم إنه تزوج بأخرى من إحدى الدول دون علم زوجته الأولى، وإنه استخدم بطاقتها الصحية وأدخل بياناتها في المستشفى على أنها الأم الحقيقية للفتيات الثلاث على مراحل مختلفة نظراً لظروف تتعلق بطبيعة عمله وارتفاع تكلفة الولادة.

وأضاف أنه استولى على بطاقة الزوجة الأولى الصحية واستخدمها لزوجته الثانية دون علم المستشفى، ومن ثم كان يقوم باستخراج شهادات الميلاد ووضع اسم الزوجة الأولى في خانة الأم، كما قام باستخراج جوازات سفر للفتيات، وعندما واجهته الزوجة بذلك طلب مهلة لتعديل الأمر إلا أنه لم يقم بذلك فأبلغت الشرطة.