التأمين الشامل: عيادة للسمعيات والتخاطب بمستشفى الحياة بورفؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ببورسعيد، اليوم الخميس، عن افتتاح عيادة للسمعيات والتخاطب بمركز طبي بورفؤاد ثاني.

وأشارت المستشفى في بيان لها، إلى أن عيادة السمعيات والتخاطب تقدم خدمات قياس سمع للكبار، وجلسات تخاطب لحالات: صعوبات التعلم والتأخر اللغوي، حالات التوحد، حالات التلعثم، وإبدال وتشوه الكلمات، تحت إشراف دكتور أحمد شوقي، رئيس قسم السمعيات بمحافظة بورسعيد.

يضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، و 28 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية.