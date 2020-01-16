مقتل مزارع وإصابة 2 في معركة بالأسلحة الآلية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ُلقي مزارع حتفه قتيلًا اليوم الخميس، فيما أصيب عاملين بالرصاص، خلال مشاجرة وقعت بين أبناء العمومة بمركز المنشاة، بسوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، تسببت في سقوط قتيل ومصابين.

تبين أن المشاجرة بين كل من "عبد الحكيم.م" 60 عامًا مزارع، توفى إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، ونجل شقيقه "حسام.ن" 19 عامًا عامل، مصاب بطلق ناري بالذراع، و"عبد العال.ج" 62 عامًا عامل، مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى، طرف أول، و"شريف.م" 25 عامًا مزارع، طرف ثان، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى سوهاج المركزي.

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وتبين من التحريات، أن الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وجرى ضبط المتهمين وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية بخزينتها 36 طلقة من ذات العيار.

واتهم المصابين الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته تجاههم، ما نتج عنه وفاة الأول وحدوث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.