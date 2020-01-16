أعضاء من هيئة دفاع كارلوس غصن يعلنون انسحابهم من القضية

أعلن عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن انسحابهم من القضية عقب فرار موكلهم إلى لبنان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المحامي جونيتشيرو هيروناكا أعلن انسحابه من القضية، كما أكدت مصادر انسحاب عدد آخر من المحامين بينهم المحامي تاكاشي تاكانو، إلا أن المحامي هيروشي كواتسو وعددا آخر سيواصلون الدفاع عن غصن.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن أتش كيه اليوم الخميس أن
وكان غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، قد اعتُقِل في نوفمبر 2018 بمطار طوكيو، واحتُجِز لمدة 130 يوما، ووُجِهَت له اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان.
وينفي غصن جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ويؤكد أنه ضحية مؤامرة من شركة نيسان ومسئولين يابانيين.
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