صور.. سفارة عُمان بالقاهرة تتلقى التعازي فى وفاة السلطان قابوس

تلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، التعازي والمواساة فى وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وذلك في مقر السفارة العُمانية بالزمالك. شارك في تقديم واجب العزاء والمواساة : مندوب من رئاسة الجمهورية، ولفيف من الوزراء والمسئولين المصريين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية لدول الوزراء والمسئولين المصريين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي بالقاهرة، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة، وممثلين عن الهيئة العامة للاستعلامات وبعض قيادات التليفزيون المصري، ونخبة من القيادات الصحفية والإعلامية والثقافية المصرية، وعدد من مسئولي جامعة الدول العربية. وتفتح السفارة العُمانية أبوابها اليوم الخميس من 11 – 1 ظهراً، لتلقى التعازي فى وفاة السلطان قابوس الذى وافته المنية مساء الجمعة الماضية، وتم تنصيب السلطان هيثم بن طارق سلطاناً جديداً لسلطنة عُمان خلفاً له. Advertisements

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