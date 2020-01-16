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إصابة 40 شخصًا جراء اصطدام قطارين في الهند

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 أصيب 40 شخصا على الأقل، إثر خروج 8 عربات قطار عن مسارها عقب اصطدام القطار بآخر للبضائع بالقرب من مدينة "كوتاك" في ولاية "أوديشا" شرقي الهند، وفقًا لوكالة انباء

الشرق الأوسط.


وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس، أن التقارير الأولية تفيد باحتمالية وقوع الحادث بسبب الضباب الكثيف، مشيرة إلى

أن فرق الإنقاذ الطبي التابعة للسكك الحديدية وصلت إلى مكان الحادث وقدمت الرعاية الطبية للمصابين في حين تم نقل المصابين بإصابات خطيرة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج هناك.


ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
 

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