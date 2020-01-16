ظهور أول حالة إصابة بفيروس تاجي في اليابان

أعلنت وزارة الصحة في اليابان، اليوم الخميس، ظهور أول حالة إصابة بفيروس تاجي جديد ظهر في الصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أضافت وزارة الصحة والعمل اليابانية - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - إن :"الفحوصات أكدت إصابة رجل في الثلاثينات من منطقة كاناجاوا القريبة من طوكيو، بالفيروس "الغامض".



وأوضحت السلطات اليابانية أنه لا توجد حتى الآن حالات يُشتبه في إصابتها بعدوى ثانوية في اليابان؛ بمن في ذلك أفراد عائلة الرجل المُصاب، أو الأطباء الذين قاموا بعلاجه.

وكانت السلطات أعلنت يوم /الإثنين/ الماضي عن إصابة سائحة صينية بالفيروس، في أول رصد له خارج الصين.



ذكرت أن الرجل زار مدينة ووهان الصينية التي يوجد بها تفشي للالتهاب الرئوي الذي يعتقد أنه نتيجة الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التاجي.



وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن فيروسًا تاجيًا جديدًا انتقل بين البشر بشكل "محدود" في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع.

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كانت السلطات التايلاندية أعلنت في وقت سابق أنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين.



وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.



من جهتها، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمال "الانتشار السريع" في بيئة للرعاية الصحية.



وأضافت: "نترقب شيئًا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد".

