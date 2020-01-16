باكستان: ملتزمون بإجراء حوار مع الهند حول الوضع في إقليم كشمير

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده لا تزال ملتزمة بإجراء حوار مع الهند حول الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال قريشي- عقب اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم /الخميس/ - "لقد

تراجعت الهند عن المحادثات لكن باكستان لا تزال ملتزمة، ويتعين على المجتمع الدولي لعب دور في قضية كشمير حيث إنها ليست قضية داخلية".



وأضاف قريشي أنه أطلع جوتيريش- خلال الاجتماع- على جهود باكستان لتخفيف حدة التوترات التي تجتاح

منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسلام آباد تفعل ما في وسعها لتهدئة الوضع بين إيران والولايات المتحدة.



ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الباكستاني إلى واشنطن؛ حيث سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت براين، وكبار مسئولي الإدارة الأمريكية.



وستتركز المباحثات مع المسئولين الأمريكيين على التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وعملية السلام الأفغانية الجارية، إلى جانب الوضع المتدهور في إقليم كشمير.

