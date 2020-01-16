أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده لا تزال ملتزمة بإجراء حوار مع الهند حول الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تراجعت الهند عن المحادثات لكن باكستان لا تزال ملتزمة، ويتعين على المجتمع الدولي لعب دور في قضية كشمير حيث إنها ليست قضية داخلية".
قال قريشي- عقب اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم /الخميس/ - "لقد
منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسلام آباد تفعل ما في وسعها لتهدئة الوضع بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف قريشي أنه أطلع جوتيريش- خلال الاجتماع- على جهود باكستان لتخفيف حدة التوترات التي تجتاح
ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الباكستاني إلى واشنطن؛ حيث سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت براين، وكبار مسئولي الإدارة الأمريكية.
وستتركز المباحثات مع المسئولين الأمريكيين على التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وعملية السلام الأفغانية الجارية، إلى جانب الوضع المتدهور في إقليم كشمير.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: ملتزمون بإجراء حوار مع الهند حول الوضع في إقليم كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.