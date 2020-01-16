كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انسحاب محامي كارلوس غصن من قضيته نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب محامي المدير السابق لشركة "نيسان" اللبناني كارلوس غصن، الياباني جونيشيرو هيروناكا، من القضية نهائيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وقد أعلن المحامي ​جونيشيرو هيروناكا الذي يقود فريق الدفاع عن ​كارلوس غصن، اليوم الخميس، انسحابه من القضية بعد هروب غصن من اليابان إلى ​لبنان​.

ولفت هيروناكا، في بيان، إلى أنه "أودع لدى ​محكمة​ طوكيو رسائل انسحاب جميع المحامين الذين هم على صلة بالقضايا المتعلقة بالسيد غصن".

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وقد أفاد موقع إخباري فرنسي، بأن محام آخر في فريق غصن القانوني هو تاكاشي تاكانو، أعلن انسحابه أيضا من القضايا.

وفي 19 نوفمبر من العام 2018، سُجن غصن بعد إلقاء القبض عليه، في اليابان، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن حجم راتبه بالكامل في سجلات "نيسان" لنحو عقد من الزمن، حتى عام 2018. وينفي الرئيس السابق لشركة "نيسان" ارتكاب أية مخالفة.