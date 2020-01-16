كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن اسم قائد القوات التركية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن اسم قائد القوات التركية في ليبيا هو العميد خليل صويصل.

وتولى العميد صويصل قيادة العمليات في ليبيا، وهو ضابط معروف في القوات المسلحة التركية، تولى قيادة فرقة مشاة شرناق، يفضل تكتيك "الصقر" في عملياته العسكرية، وهي تسمية متبعة في بعض وحدات الجيش التركي، وفي بعض الوحدات الأخرى تسمى تكتيكاته "المخلب الأسود".

وفي عام 2013 ترقى صويصل إلى رتبة عميد عندما كان يترأس حامية مدينة سيرت.

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وصدر قرار من المجلس العسكري الأعلى، في عام 2015 بتعيينه في قيادة القوات الخاصة للأركان العامة، ثم شغل منصب قائد اللواء الثالث للقوات الخاصة في سيرت، وانتُدب لثلاث مهام كقائد لواء القوات الخاصة هناك، عمل في شمال العراق.

وقد ساهم في مواجهة "انقلاب يوليو 2016" في تركيا.