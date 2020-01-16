كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أخطر مناطق العالم بالنسبة للسفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المكتب البحري الدولي، اليوم الخميس، تقريرًا حديثًا، عن هجمات القرصنة في خليج غينيا قبالة غرب أفريقيا.

وقال التقرير، إن هجمات القرصنة في خليج غينيا زادت قبالة غرب أفريقيا بنسبة خمسين بالمئة العام الماضي، لتبقى المنطقة المقابلة لنيجيريا الغنية بالنفط الأخطر في العالم على السفن وأطقمها.

ويمثل خليج غينيا "تهديدا خطيرا ومحدقا على سلامة وأمن أطقم البحارة والسفن في المنطقة"، وفقًا لتقرير المكتب البحري الدولي.

وحذر المكتب البحري الدولي، من أن هجمات قرصنة وقعت دون إبلاغ عنها، مشيرًا إلى ارتفاع حوادث خطف أطقم السفن في خليج غينيا.

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وأضاف التقرير الصادر عن المكتب البحري الدولي، أن عدد أطقم السفن التي تعرضت للخطف قبالة سواحل غرب أفريقيا بلغ في 2019، 121 مقارنة بثمانية وسبعين عام 2018، وتعرض خلال الربع الأخير، 64 بحارا للخطف في ست وقائع مختلفة.

وبحسب وكالة "الأسوشيتد برس"، شهدت المنطقة أكثر من 90 بالمئة من هجمات خطف أطقم السفن عالميا العام الماضي.

وكان المكتب البحري الدولي، قد سجل 162 واقعة قرصنة وسطو مسلح حول العالم العام الماضي، بينها 130 واقعة صعد فيها القراصنة إلى متن السفن، وإحدى عشرة واقعة أطلقت فيها النيران على سفن- عشر منها كانت في خليج غينيا- إضافة إلى 17 محاولة هجوم.

جدير بالذكر أن المكتب لم يتلق أي تقارير عن وقوع هجمات قرصنة العام الماضي قبالة الصومال، التي كانت بؤرة هجمات القرصنة في الماضي.