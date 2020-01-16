كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين: هدوء نسبي لنشاط بركان "تال" لكن الخطر لا يزال قائما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفلبين، اليوم الخميس، هدوء نسبي لنشاط بركان "تال"، وقال علماء الزلازل إن خطر الانفجار يظل مرتفعًا، وأن السلطات حذرت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى ديارهم، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

استغل بعض السكان ما اعتبروه هدوءًا في نشاط "تال"، أحد أكثر البراكين نشاطًا وأكثرها دموية، للعودة إلى ديارهم على الرغم من بقاء منطقة استبعاد تبلغ مساحتها 14 كيلومترًا.

وقالت ماريا أنتونيا بورناس، كبيرة خبراء البحث العلمي في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (Phivolcs)، للصحفيين: "إننا نحلل ما يعنيه هذا الهدوء البركاني".

وأوضحت بورناس إن البحيرة داخل "تال" قد جفت، وكان من المتوقع أن تبدأ الحمم البركانية بعد يوم من إطلاق غيوم ضخمة من الرماد في الهواء يوم الأحد.

وقال فيفولكس، إن النشاط البركاني "تراجع بشكل عام لضعف انبعاث الأعمدة المحملة بالبخار". ومع ذلك، فقد تم تسجيل أكثر من 100 هزة منذ يوم الأربعاء، مما يعني أن الرواسب ما زالت ترتفع.

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لقد هجر أكثر من 53 الف من السكان منازلهم حول "تال" بحثا عن مأوي في مراكز الإخلاء، لكن رفض الآلاف الآخرين المغادرة أو عادوا بالفعل لفحص حيواناتهم وممتلكاتهم.

تمت استعادة الطاقة في بعض المناطق في مدينة تاجايتاي القريبة حيث كان أصحاب الأعمال ينظفون الرماد ويستعدون لبدء التداول مرة أخرى.

على الرغم من أن "تال" هو أحد أصغر البراكين النشطة في العالم حيث يبلغ ارتفاعه 311 مترًا فقط، إلا أنه قد يكون قاتلًا. قتل ثوران واحد أكثر من 1300 شخص في عام 1911.

لقد اندلع انفجار بـ "تال" أكثر من 30 مرة في القرون الخمسة الماضية، وكان آخرها في عام 1977. وتقع الفلبين على "حلقة النار"، وهي حزام من البراكين التي تحيط بالمحيط الهادئ والتي هي أيضًا عرضة للزلازل.

