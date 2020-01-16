اعتقال شاب آخر على خلفية جريمة قتل شادية أبو سريحان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال شاب، في العشرينيات من عمره، على خلفية جريمة قتل شادية أبو سريحان (35 عاما) في منطقة النقب، جنوبي البلاد.
ونسبت الشرطة للشاب الذي اعتقلته، الليلة الماضية، شبهة عرقلة إجراءات التحقيق في ملف جريمة قتل أبو سريحان، الذي عثر على جثتها وعليها علامات عنف في قرية بير المشاش مسلوبة الاعتراف بالنقب، ليلة أول من أمس الثلاثاء.
وفي هذا السياق، مددت محكمة الصلح في بئر السبع، أمس الأربعاء، اعتقال الفتى المشتبه به بالتورط في جريمة قتل شادية أبو سريحان، لغاية يوم الإثنين المقبل.
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