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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً ذريعاً بالسودان والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، "من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار".
وأضاف قرقاش في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الآيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف".
وتابع "ويبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغوّل القوى الإقليمية على النظام العربي".
واختتم "فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ماهو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي
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