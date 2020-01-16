شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويصيب شابًا في جنين والان نبدء بالتفاصيل

أصاب جيش الاحتلال اليوم شابًا فلسطيني بعيار معدني خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، واعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين. وذكرت مصادر محلية جنين أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من شادي محمد جرار، وحمودي محمود الكايد من جنين، ومحمد حواشين من المخيم، بعد مداهمة منازل ذويهم. فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق خلاله القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية مما أدى إلى إصابة أحد الشبان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويصيب شابًا في جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.