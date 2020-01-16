شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. هدوء في صيدا بعد توترات فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

عاد الهدوء صباح اليوم الخميس إلى مدينة صيدا جنوبي غربي لبنان، بعد التوترات التي شهدتها المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبدأت التوترات بعدما أزال الجيش الخيمة التي نصبت في ساحة التقاطع منذ ثلاثة أيام، ما أدى الى تدافع بينه وبين المحتجين ووقوع إصابات.

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ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن محتجين كانوا قطعوا ليلا الأوتوستراد الشرقي للمدينة ورياض الصلح عند محلة البوابة الفوقا والقياعة والطريق البحرية، في القرب من خان الافرنج بالإطارات والمستوعبات المشتعلة تضامنا مع المحتجين في بيروت.

وكانت احتجاجات خرجت الليلة الماضية في مناطق متفرقة من لبنان رفضا للسياسات المالية والاقتصادية.

وهتف المحتجون ضد حاكم المصرف، وسط انتشار للقوى الأمنية في المكان، وعمد المحتجون على رمي المفرقعات النارية باتجاه فرع مصرف لبنان في صيدا.