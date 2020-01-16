شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم على موقع عسكري في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في النيجر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن دولة الإمارات ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.