شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم على موقع عسكري في النيجر والان نبدء بالتفاصيل
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في النيجر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن دولة الإمارات ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين الهجوم على موقع عسكري في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.