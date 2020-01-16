شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 40 شخصًا في تصادم قطارين بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت تقارير إعلامية هندية اليوم الخميس، أن التقارير الأولية تفيد باحتمالية وقوع الحادث بسبب الضباب الكثيف، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ الطبي التابعة للسكك الحديدية وصلت إلى مكان الحادث وقدمت الرعاية الطبية للمصابين في حين تم نقل المصابين بإصابات خطيرة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج هناك.
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