اصابات بحرس الحدود بانفجار عجلة متروكة على طريق النخيب - عرعر

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن اصابة عدد من منتسبي قوات حرس الحدود جراء انفجار عجلة متروكة على طريق النخيب – عرعر غربي البلاد. وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن عجلة متروكة على الطريق العام النخيب – عرعر انفجرت، ما ادى الى اصابة ضابطين إثنين وأربعة من منتسبي حرس الحدود. واشارت خلية الاعلام الامني إلى أنها ستعلن التفاصيل لاحقاً.

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