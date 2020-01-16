- 1/2
- 2/2
خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، "الثوار" بالقول "استمروا ضد الفساد ونحن معكم"، فيما اشار الى انه لا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد.
وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "التظاهرتين نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة الاصلاح المباركة لتفيء اغصان شجرة الزيتون العراقية على الشعب واطيافه لتكون ككوكب دري لا شرقي ولا غربي يزيل عنا ظلم الاحتلال وايدي الفساد وعتاة الارهاب ودعاة العنف والظلام فننعم بالحرية والسلام والصداقة مع الجيران والعزة والشموخ امام الشعوب الكرام".
واضاف "ايها الشعب العراقي الاصيل ويا ايها الثوار الشجعان ضد الفساد استمروا ونحن معكم فلا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد ولا امان مع الارهاب ولا حرية مع التشدد".
وتابع "الاعتدال طريقنا والسلام هدفنا والسيادة مطلبنا، ولتخسأ كل اصوات العنف ودعاة الخضوع فلا انتم خارجيون ولا نحن تبعيون بل نحن واياكم عراقيون ما حيينا".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر لـ 'الثوار' : استمروا ضد الفساد ونحن معكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.