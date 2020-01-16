إنفاق نحو 62 مليار دولار على الألعاب الإلكترونية عام 2019

أنفق أصحاب الهواتف الذكية عام 2019 نحو 61.7 مليار دولار للألعاب الإلكترونية ما يشكل، حسب صحيفة Sensor Tower 74% من إجمالي نفقاتهم الإلكترونية. وقالت الصحيفة إن "نفقات اللاعبين ازدادت بنسبة 12.8% مقارنة بعام 2018 وضمنت الألعاب الإلكترونية، حسب الصحيفة ، 68% من إيرادات iOS و84% من إيرادات أندرويد". علاوة على ذلك فإن مستخدمي iOS وAndroid قاموا بتحميل ألعاب أكثر حيث ازداد عدد عمليات التحميل إلى 42.1 مليار دولار. Advertisements وتصدرت إيرادات iOS لعبة Call of Duty Mobile حيث تم تحميلها خلال 3 أشهر فقط 180 مليون مرة من متاجر iOS وأندرويد. أما أندرويد فتصدرت إيراداتها لعبة العنف Garena Free Fire. يذكر أن صناعة الألعاب الإلكترونية تشهد حاليا نموا هائلا ومنافسة غير مسبوقة، مع العلم أن قائمة الألعاب الإلكترونية الـ20 الأكثر تحميلا تضمنت الربع الرابع للعام 2019 ما يزيد عن 7 شركات.



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