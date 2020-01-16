اجراء من المرور بشأن المركبات التي تحمل لوحات قديمة

ﺷﺮﻋﺖ مديرية المرور العامة، باﺳﺘﺒﺪال اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ واﻻﺟﺮة واﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة "الالماني". وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻤﺎر وﻟﻴﺪ اﻟﺨﻴﺎط، ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح": ان "المديرية ﺑﺎﺷﺮت ﻓﻲ اﻻﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ الماضية ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪواﺋﺮ والمواقع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ارﻗﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺻﺤﺎب المركبات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة الالمانية"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻻﺟﺮاء ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ المديرية ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮاﺣﻞ المشروع اﻟﻮﻃﻨﻲ". Advertisements وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان "المشروع ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻮﺣﺎت المركبات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﺣﺪة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻻﻟﻮان واﻻﺻﻨﺎف ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﻮﺣﺎت"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان "المرحلة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ المشروع ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪال ﻟﻮﺣﺎت اﻟﻔﺤﺺ المؤقت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ المديرية ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم 2003 ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة الالمانية اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﺠﻼت المركبات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺿﻤﻦ المشروع واﺻﺪار ﺳﻨﻮﻳﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﻠﻚ المركبات". وﺷﺪد اﻟﺨﻴﺎط ﻋﻠﻰ ان "ﺗﻨﻔﻴﺬ المشروع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺤﻮﻳﻞ المركبات، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان المشروع ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ودواﺋﺮ وﻣﻮاﻗﻊ المرور اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﺑﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ المعلومات ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ وﺣﺎﺋﺰﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻗﻴﺪ المركبة ﻓﻲ اﻗﺮب داﺋﺮة ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، اي ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ المركبة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻮﺣﺎت ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ اي ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﺧﺮى ﻓﻲ دﻳﺎﻟﻰ او اﻟﺒﺼﺮة او ﻏﻴﺮﻫﺎ".



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