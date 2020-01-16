الإمارات تدين بشدة استهداف موقع عسكري في النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات بشدة، الخميس، الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وقدمت الخارجية الإماراتية خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كانت السلطات في النيجر قد أعلنت أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكر شينيجودار، غربي البلاد، الخميس الماضي، وصل إلى 89 جنديا.
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