بروفيسورة تركية تتخلى عن لقبها بسبب هجوم لاذع من رئيس بلدية إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

ردت البروفسورة التركية، أوزدن زينب أوكتاف، على “إساءة” رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم أمام أوغلو لها لنساء تركيا، بالتخلي عن لقبها العلمي إلكترونيا.



وقالت أوكتاف في تغريدة على حسابها في”تويتر”، إنه “بعد حديث إمام أوغلو قمت بمسح لقب (البروفيسورة والدكتورة) من حسابي الخاص في تويتر”، مشيرة إلى أن “الألقاب تأتي وتذهب، ولكن الأساس هو حب الوطن”.

وجاء ذلك بعد أن امتدح إمام أوغلو زوجته لحضورها مسرحية مستوحاة من كتابات زعيم “حزب الشعوب الديمقراطية”، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل بتركيا بتهم تتعلق بالإرهاب، الأمر الذي أثار انتقادات شعبية كبيرة في تركيا.

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وتعليقا على تلك الانتقادات رد أكرم إمام أوغلو، بعد أن رافقت زوجته زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو وزوجته بحضور المسرحية، أن زوجته “تتمتع بثقافة عالية بعد أن أتمت الدراسة الجامعية والدراسات العليا والدكتوراه وهي من تقرر ماذا تفعل”، مشددا على تمنيه “لو أن في تركيا سيدات من مثلها”، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة للنساء في تركيا.

وردا على تصريحات إمام أوغلو حذفت عضو هيئة التعليم في جامعة إسطنبول المدنية البروفيسورة أوكتاف، لقب “البروفيسورة والدكتورة” من حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه أكرم إمام أوغلو، عقب توليه منصبه، ردود أفعال مجتمعية عديدة على كلماته ومواقفه الموالية للأطراف الإرهابية في تركيا، من بينها تضامنه مع رؤساء بلديات تم عزلهم لثبوت تورطهم بالإرهاب متحدثا باسم سكان إسطنبول وهو ما أزعج شريحة واسعة من الأتراك.