وزير النقل الكندي: دفع إيران تعويضات لذوي ضحايا كارثة الطائرة أولوية لنا

أعلن ​وزير النقل​ الكندي مارك غارنو أنّ إحدى أولويات حكومته هو أن تدفع ​إيران​ تعويضات مالية لعائلات الكنديين الـ57 الذين قضوا الأسبوع الماضي حين أسقطت ​طهران​ ​طائرة​ ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.

وتابع "حتى إذا كنّا غير قادرين على أن نعيد لهم أحباءهم، إلا أنّه يمكننا أن نتأكّد من حصولهم على تعويض لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات العصيبة".

وكان رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ أعلن الأسبوع الماضي أنّ حكومته تعتزم مطالبة طهران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا الكنديين.