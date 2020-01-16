سليم عون حذر من الفتنة والفوضى: للمحافظة على الإستقرار والهدوء

حذر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي من "الفتنة والفوضى مهما كان عنوانهما، ومسؤوليتنا كلنا، إلى أية جهة إنتمينا، المحافظة على الإستقرار والهدوء في زحلة و​البقاع​". وقال: "هذا لا يمنع أن يبقى كل واحد منا على موقفه ورأيه وليعبر عنهما بحرية مع إحترام حرية الآخرين، وهكذا نستمر في عيش حياتنا الواحدة كإخوة في الإنسانية والمواطنة".

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