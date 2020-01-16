النشرة: الامطار ادت الى احداث حفر في طرقات كفرجوز النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأن مياه ​الامطار​ المتساقطة طوال الليلة الماضية وصباح اليوم ادت الى احداث حفر في طرقات ​كفرجوز​ النبطية، ما اعاق ​حركة السير​ عليها.

فيما شكلت الامطار المتساقطة بركا ومستنقعات في الطرقات، فيما ادت الامطار الى رفع منسوب مياه نهري ​الزهراني​ والليطاني.

وقد وجهت ​قوى الامن​ نداءات للسير بحذر على طريق ​النجارية​ المصيلح بسبب وجود بقع من الزيت من احدى ​الشاحنات​، وقد لامس ​الضباب​ الكثيف المرتفعات.