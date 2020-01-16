النشرة: الامطار ادت الى احداث حفر في طرقات كفرجوز النبطية

افاد مراسل "الخليج 365" في النبطية، بأن مياه الامطار المتساقطة طوال الليلة الماضية وصباح اليوم ادت الى احداث حفر في طرقات كفرجوز النبطية، ما اعاق حركة السير عليها.
فيما شكلت الامطار المتساقطة بركا ومستنقعات في الطرقات، فيما ادت الامطار الى رفع منسوب مياه نهري الزهراني والليطاني.
وقد وجهت قوى الامن نداءات للسير بحذر على طريق النجارية المصيلح بسبب وجود بقع من الزيت من احدى الشاحنات، وقد لامس الضباب الكثيف المرتفعات.
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