عبدالله: غريب امر إحدى الصحف المدعية الممانعة التي تعمد إلى التشويه والتهجم والتهكم

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "غريب امر إحدى الصحف المدعية الممانعة، والتي لا تكتفي فقط بتلفيق ​الأخبار​، بل تعمد إلى التشويه والتهجم والتهكم، حتى على الاقتراحات المتعلقة بشؤون الناس المحتاجين، دون أن تكلف نفسها التحقق من أصحاب الاقتراح".

اضاف عبدالله "نحن أصحاب هوية اشتراكية انسانية، َنعتز بها، وسيبقى لنا رأينا المستقل".