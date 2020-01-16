اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "غريب امر إحدى الصحف المدعية الممانعة، والتي لا تكتفي فقط بتلفيق الأخبار، بل تعمد إلى التشويه والتهجم والتهكم، حتى على الاقتراحات المتعلقة بشؤون الناس المحتاجين، دون أن تكلف نفسها التحقق من أصحاب الاقتراح".
اضاف عبدالله "نحن أصحاب هوية اشتراكية انسانية، َنعتز بها، وسيبقى لنا رأينا المستقل".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: غريب امر إحدى الصحف المدعية الممانعة التي تعمد إلى التشويه والتهجم والتهكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.