النشرة: هدوء في منطقة حاصبيا وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأن "منطقة حاصبيا تشهد هذا الصباح هدوءا تاما، وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام حركة السير بالاتجاهين، بما فيه الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر مرجعيون سوق الخان والتي أعاد الجيش فتحها ليلا بعد وقت قليل من اقفالها، وذلك مع غياب أي تحركات للحراك الشعبي حتى الساعة".
كما فتحت كافة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام الطلاب وكذلك الدوائر والمؤسسات والمصارف ويسجل حركة شبه متواصلة لدوريات الجيش على كافة الطرقات حفاظا على الأمن والهدوء.
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