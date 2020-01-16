النشرة: هدوء في منطقة حاصبيا وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن "منطقة حاصبيا تشهد هذا الصباح هدوءا تاما، وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين، بما فيه الطريق الدولية التي تربط ​الجنوب​ ب​البقاع​ عبر ​مرجعيون​ سوق الخان والتي أعاد ​الجيش​ فتحها ليلا بعد وقت قليل من اقفالها، وذلك مع غياب أي تحركات للحراك الشعبي حتى ​الساعة​".

كما فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات و​المصارف​ ويسجل حركة شبه متواصلة لدوريات الجيش على كافة الطرقات حفاظا على ​الأمن​ والهدوء.