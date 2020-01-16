أ ف ب: استقالة كبير المحامين اليابانيين لكارلوس غصن من القضية

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المحامي الياباني جونيشيرو هيروناكا الذي يقود فريق الدفاع عن كارلوس غصن الخميس أعلن انسحابه من القضية بعد مغادة غصن من اليابان إلى لبنان.
وفي بيان مقتضب لفت هيروناكا الى انه"أودع لدى محكمة طوكيو رسائل استقالة جميع المحامين الذين هم على صلة بالقضايا المتعلقة بالسيد غصن".
وأعلن محام آخر في فريق غصن القانوني هو تاكاشي تاكانو، انسحابه أيضا من القضايا، وفق ما أعلن مصدر قريب من مكتبه لوكالة فرانس برس.
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