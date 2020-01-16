هدوء في صيدا بعد اشكال بن المتظاهرين والجيش اثر ازالته خيمة الاعتصام

عاد الهدوء صباحا الى ​مدينة صيدا​، بعد التوتر الذي شهدته المدينة فجرا، لا سيما عند تقاطع ايليا، حيث أزال ​الجيش​ الخيمة التي نصبت في ساحة التقاطع منذ ثلاثة أيام، ما أدى الى تدافع بينه وبين ​المحتجين​ ووقوع إصابات.

وكان ​محتجون​ قطعوا ليلا، الأوتوستراد الشرقي للمدينة و​رياض الصلح​ عند محلة البوابة الفوقا والقياعة و​الطريق البحرية​، في القرب من ​خان الافرنج​ بالاطارات والمستوعبات المشتعلة تضامنا مع المحتجين في ​بيروت​.

ولا تزال ساحة دوار إيليا مقفلة، بعد إزالة الخيمة الكبيرة في مختلف اتجاهاتها، فيما يسير الجيش دورياته في أرجاء المدينة، إثر قيامه بفتح الطرق التي قطعها المحتجون.