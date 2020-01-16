عاد الهدوء صباحا الى مدينة صيدا، بعد التوتر الذي شهدته المدينة فجرا، لا سيما عند تقاطع ايليا، حيث أزال الجيش الخيمة التي نصبت في ساحة التقاطع منذ ثلاثة أيام، ما أدى الى تدافع بينه وبين المحتجين ووقوع إصابات.
وكان محتجون قطعوا ليلا، الأوتوستراد الشرقي للمدينة ورياض الصلح عند محلة البوابة الفوقا والقياعة والطريق البحرية، في القرب من خان الافرنج بالاطارات والمستوعبات المشتعلة تضامنا مع المحتجين في بيروت.
ولا تزال ساحة دوار إيليا مقفلة، بعد إزالة الخيمة الكبيرة في مختلف اتجاهاتها، فيما يسير الجيش دورياته في أرجاء المدينة، إثر قيامه بفتح الطرق التي قطعها المحتجون.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء في صيدا بعد اشكال بن المتظاهرين والجيش اثر ازالته خيمة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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