ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية عام 2019

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واشنطن: ضبطت السلطات الأميركية قرابة 4500 قطعة سلاح خلال عمليات التفتيش الأمني في المطارات عام 2109 في رقم قياسي من نوعه، وفق ما أعلنت مسؤولون الأربعاء.
يزيد هذا الرقم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو الأعلى خلال 18 عامًا من تاريخ إدارة سلامة النقل الأميركية. ومن بين 4432 قطعة سلاح عثر عليها، إما في حقائب الأمتعة المحمولة ومع الركاب أنفسهم، كان 87 بالمئة منها محشوًا، وفق ما أعلنت الإدارة في بيان.
قال المسؤول في إدارة سلامة النقل ديفيد بيكوسكي "إن التزايد المستمر في عدد الأسلحة النارية التي يحضرها الركاب إلى النقاط الأمنية في المطارات مقلق جدًا".
ضبطت تلك الأسلحة في نقاط تفتيش في 278 مطارًا في أنحاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتها أتلانتا (323) ودالاس/فورت وورث (217) ودنفر (140).
إحضار قطعة سلاح إلى نقطة تفتيش جريمة يمكن أن يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 13 ألف دولار. غير أنه يمكن نقل الأسلحة في الأمتعة المسجلة في حال إتباع الإجراءات المطلوبة.
في يوليو ضبط عناصر إدارة سلامة النقل في بالتيمور قاذفة صواريخ مع عنصر في الجيش الأميركي كان يريد إحضارها من الكويت كقطعة تذكارية. ولم تكن قطعة السلاح هذه تعمل، وفق الوكالة.
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