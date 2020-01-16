«الشيوخ» الأمريكي يعلن بدء محاكمة ترامب الثلاثاء المقبل

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أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الأربعاء، أن محاكمة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد تبدأ الثلاثاء المقبل، بتهمتى «إساءة استغلال السلطة»، و«عرقلة عمل الكونجرس»، ويجرى تعيين المسؤولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية خلال الأسبوع الحالى، وأشار ماكونيل إلى أنه يتوقع أن يرسل مجلس النواب، ذو الغالبية الديمقراطية، بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ، بعد تصويت مقرر في مجلس النواب، مساء أمس، على قرار إحالة التهمتين بحق ترامب لمجلس الشيوخ.

وقال ماكونيل في تصريحات للصحفيين: «نعتقد أنه إذا حدث ذلك، وهو الأمر المرجح، سنتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع، والتى تشمل حضور رئيس المحكمة الدستورية العليا، لكى يؤدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمامه، وتحديد بعض الإجراءات الأخرى»، وأضاف: «نأمل تحقيق ذلك بالإجماع، لنكون جاهزين لبدء المحاكمة الفعلية الثلاثاء المقبل»، واستبعد ماكونيل ما يتم تداوله بأنه سيحاول منع المحاكمة من المضى قدما، وقال إن «التأييد لمشروع قانون لرد القضية قليل جدا أو معدوم، لدينا واجب الاستماع إلى الحجج المقدمة». ومن غير المرجح إدانة ترامب الجمهورى في مجلس الشيوخ لسيطرة الجمهوريين على غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، وذلك لصعوبة تجاوز عتبة ثلثى الأصوات المطلوب لعزله من منصبه.

وكانت بيلوسى قالت إنها تعتقد أن جلسات الاستماع في تحقيقات عزل ترامب توصلت إلى «أدلة تكفى لعزله»، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ. ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضى، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن «يهتم» بأمر منافسه الديمقراطى لانتخابات الرئاسة عام 2020، جو بايدن، ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، بإعلانها أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامى 2014 و2019 لدى مجموعة «جازبوريسما» الأوكرانية. الديمقراطيون يصوتون الأربعاء على إحالة اتهامين رسميين لترامب إلى مجلس الشيوخ

وقال أعضاء في مجلس النواب الأمريكى إنه كان مقررا أمس أن يصوت المجلس على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، وأوضحوا أن «بيلوسي» قالت إنها ستعلن أسماء فريق المديرين الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب، وكانت بيلوسى أجلت إحالة الاتهامات لمجلس الشيوخ في محاولة فاشلة لجعل مكونيل يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب. وستشهد الأيام الأولى من المحاكمة إجراءات شكلية مثل أداء الأعضاء اليمين واستعراض الاتهامين رسميا، ويرجح عدم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل، وخلال المحاكمة يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين في إجراءات يشرف عليها رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس، في حين كان البيت الأبيض وصف المحاكمة بأنها «سياسية بحتة».

وقال هوجان جيدلى المتحدث باسم البيت الأبيض: «إنها رغبة في كسب المزيد من القوة. لا علاقة لذلك بسيادة القانون بأى شكل من الأشكال لأن المواد التي توصلوا إليها لا تشير في الواقع إلى أي جريمة. هي مجرد محاولة لتشويه هذا الرئيس لأنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون التغلب عليه في صندوق الاقتراع»، فيما يواصل ترامب حملته للسباق نحو البيت الأبيض في ولاية ويسكونسين.