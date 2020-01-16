اعتقالات بالضفة والقدس وهدم في بيت جالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما هدمت جرافات الاحتلال منشآت في بيت جالا.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية والقدس، واعتقلت الليلة ٥ مواطنين أغلبهم من بلدة العيساوية.

في محافظة بيت لحم، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، بركسات وخيمة للمواطن محمد زرينة في بير عونة ببيت جالا، للمرة الخامسة.

وتأتي عملية الهدم، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، أوامر عسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس.

إلى ذلك، واصلت قوات احتلال المداهمات والاقتحامات والتضييق على الفلسطينيين، ففي شمال الضفة الغربية، أفاد شهود عيان أن الاحتلال اعتقل محمد شادي جرار بعد اقتحام منزله في جنين، فيما أطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال الذين اقتحموا المدينة.

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واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة قبر يوسف في نابلس، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذي أطلقوا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وفي العيسوية قضاء القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال تيسير يوسف محيسن، ونسيم أمجد محيسن، ومصعب محمود محيسن، ومحمد أحمد أبو ريالة بعد اقتحام منازلهم في البلدة واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قطاع غزة، مساء الأربعاء، خلال مقابلة مع مخابرات الاحتلال على حاجز "بيت حانون- إيرز" شمالي القطاع.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن الاحتلال اعتقل المواطن صلاح عبد المالك القرا من خانيونس أثناء ذهابه للمقابلة اليوم في حاجز بيت حانون.