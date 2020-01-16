حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة قليلا في الجبال وتميل للاعتدال نهارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصا للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شبه ساكنة.
يوم الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في كافة المناطق. وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة خاصة في الفترة المسائية.
بينما في يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع جو بارد وغائم جزئي إلى غائم. وتبقى الفرصة قائمة لسقوط زخات من الأمطار في بعض الفترات.
وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
ويوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة سانحة في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. ويبقى الجو باردا بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية.
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