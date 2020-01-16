مغردون يعبرون عن حزنهم بشأن اغتيال الداعية يوسف أحمد ديدات

الخميس 16 يناير 2020

توفي الداعية الإسلامي، العالمي يوسف أحمد ديدات متأثرًا بطلق ناري في الرأس بعد هجوم غادر نفذه إرهابي بجنوب أفريقيا.



فيما ذكرت وسائل إعلام إفريقية وغربية عن محاولة اغتيال الناشط نجل الداعية أحمد ديدات أثناء خرجه من محكمة فرولام للأسرة.

وعبر ناشطون عن حزنهم لاغتيال الداعية "ديدات".

وعن اغتيال الداعية "ديدات" قال وليد الثقفي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، للاسف الحدث لن يأخذ حقه عالميا او عربيا لان المغدور هو داعية اسلامي عكس لو كان شخصية مشهورة بمجال اخر او بدين اخر ، رحمة الله عليه.

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وبين مغرد آخر، أنه "تم اغتيال مالكوم إكس بسبب دفاعه عن الإسلام والدعوة له وكذلك يوسف ديدات تم اغتياله لذات السبب، يريدون أن تخرس الألسن عن توحيد الله فأغتالوهم، لكنهم لايعلمون أن الله قد قال في كتابه الكريم:

{ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون }".

وأكد مغرد آخر "خوفا من الاسلام قتلوك ونسيوا مقولة والدك احمد ديدات رحمه الله الشهيرة "الاسلام بك او بدونك سينتصر ولكن انت ستخسر بدون الاسلام"، وانت انتصرت لانك بقيت على الإسلام وافنيت حياتك بالدعوة للإسلام وقاتليك خسروا لانهم قبل ان يقفوا ضدك وقفوا ضد الاسلام

وقال أحد الناشطين" لا استطيع ان أفهم من يقتل انتصاراً لفكره او عقيدة. ألا يتسع العالم للجميع ،الا يستطيع المؤمن ان يتقبل المؤمن بدين آخر ،بفكره أخرى؟ هل ضاقت الأرض ان تقتل رجلاً يدعو لدينه ،او يبشر عن عقيدته؟

دعوا الإنسان يعيش ،ولترتقوا قليلاً"