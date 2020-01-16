"خالد الزعتر" يكشف  الأسباب الرئيسية فيما تعيشه اليمن وسوريا وليبيا

الخميس 16 يناير 2020

كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي "خالد الزعتر" عن الأسباب الرئيسية فيما في ماتعيشه المنطقة في اليمن، وسوريا وليبيا.



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وقال خاص في حوار وفقا لــ "اليمن العربي" إن الأسباب الرئيسية في ظل ما يعيشه اليمن وسوريا وليبيا هو التدخلات الخارجية الإيرانية في اليمن وسوريا ، والتركية في سوريا وليبيا ، وبالتالي فإن هذه الدولتين تجتمع أهدافهما وتتقاطع مصالحهم في استمرارية الحالة الفوضوية في الأراضي العربي لأن هذا هو الطريق الوحيد نحو تفتيت الأمة العربية وإضعافها وتمهيد الطريق أمام مشروعاتهم التوسعية والتقسيمية.

وتابع: ولكن عندما نتحدث عن الحالة اليمنية نجد أن إيران فشلت في تحقيق اهدافها لأن هناك مشروعاً عربياً مضاداً للمشروع الإيراني استطاع ونجح في تضييق الدائرة على المشروع الإيراني وهو التحالف العربي بقيادة السعودية ، ولذلك في الحالة السورية والليبية نجد أن نجاح الإيرانيين والأتراك في الاستمرارية بصناعة الفوضى والإرهاب والتمدد هو نتيجة غياب مشروع عربي، وبالتالي أصبحت الساحة مهيأة لاستمرارية المشروعين التركي والإيراني ، وبالتالي فإن الحالة العربية تفرض وجود مشروع عربي يساهم في تضييق الخناق على المشروع التركي والإيراني ، لأنه لايمكن مواجهة المشاريع الدخيلة الفوضوية التي تستهدف المنطقة العربية عبر الاكتفاء بخطابات التنديد والاستنكار.