وزير الشباب يكشف عن خطة عمل لتنفيذ المشاريع الشبابية الواعدة

وأكد رياض في بيان للوزارة، ان "الآراء والمحاور التي تم طرحها خلال الورش تنطوي على اهمية كبيرة جدا في بلورة عمل دوائر الوزارة وأقسامها وما نطمح اليه من خطة مستقبلية واعدة تؤسس لقاعدة صلبة تكون لوزارة الشباب والرياضة اليد الطولى فيها بالتواصل ودعم منظمات المجتمع المدني وفق الرؤى الحديثة التي تمثلها عالمياً، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في العمل الشبابي".أضاف ان "ما تحقق خلال المدة الماضية من خطوات تتعلق بتمكين الشباب وتأهيلهم وفق برنامج المنحة اليابانية اثمر عن نتائج ايجابية طموحة دفعتنا الى العمل نحو انشاء مركز التطوير الشبابي الدائم الذي تعتمده الوزارة في منح اجازات المدربين والعاملين في الوسط الشبابي"، منوها ان "الحديث الواعد لايعني ابدا عدم وجود سلبيات واخفاقات واولها ان ما قدمته بعض المنظمات شيء وما تمتلكه من قدرات عمل على ارض الواقع شيء اخر تماما وهذه الحالة لا تتعلق بالعراق وحده".وتابع بالقول، "انطلاقا من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع بقطاعي الشباب والرياضة من خلال ما تضمنه مؤتمر اربيل الدولي لرسم استراتيجية العمل المشترك في مجال الانشطة الشبابية الشاملة وتوحيد الرؤى والافكار لتنفيذ البرامج التي تلبي الطموح والاحتياجات المختلفة للشباب العراقي بجميع المدن".

واوضح ان "من اولوياتنا تسهيل تنفيذ البرامج والانشطة الشبابية والرياضية التي تعدها اللجنة المشتركة في البرنامج التنفيذي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمديريات والمنتديات ذات الصلة لدعم الانشطة التي تستهدف الشباب مع اتاحة الوصول الى المنشات الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب في جميع المحافظات للقيام بأنشطة تستهدف فئة الشباب فضلا عن توفير الاراضي التابعة للوزارة لبناء مراكز شبابية جديدة حسب الاحتياجات والعمل على مبدا الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية لتنفيذ جميع البرامج ، موضحا ان هذه الثوابت نتعامل بها كـ أسس عمل وليست طروحات وامنيات وواقع على الأرض".

الى ذلك استمرت اعمال الورشة المسائية بمحاضرة للدكتور عمر التل مدير قسم التعليم والشباب في منظمة "مير كور" الدولية بشأن كتابة المشاريع والخطط الشبابية للمنظمات المدنية والانظمة الداخلية للمنظمة وتقسيم العمل الخاص بها، ومحاضرة أخرى للدكتور احمد الجاف رئيس مركز ايلاف للتدريب الاعلامي عن تجارب عمل المنظمات العالمية المختصة بالشأن الشبابي والية تخطيطها المستقبلي للبناء والتطوير.

وثمن الدكتور وليد الزرزور مدير الورشة، الدور المسؤول لوزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب احمد رياض في تفعيل اساليب العمل الشبابي بمختلف الجوانب والشراكة مع المنظمات المدنية والمراكز البحثية بهدف تطوير مهام الوزارة وولوجها لجوانب رحبة في العمل الشبابي.

