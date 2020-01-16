قطع تقاطع قرطبة في بغداد 'صور'

افاد مصدر امني، الخميس، بانه تم قطع تقاطع قرطبة في بغداد امام حركة سير المركبات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا تقاطع قرطبة وسط بغداد امام حركة السير"، مبينا ان "القطع تم من خروج حركة السير من سريع محمد القاسم باتجاه منطقة الباب الشرقي". واضاف انه "تم قطع التقاطع بواسطة الاطارات المحروقة". Advertisements

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