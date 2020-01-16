قرقاش: السودانيون مصممون على بناء نظام عصري لبلادهم

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، إن الطموحات الإمبراطورية تحاول إعادة إعادة إنتاج نفسها عن طريق تعريفات هزلية للجيرة، وتستخدمها كغطاء استعماري من جديد بالعالم العربي.

وكتب قرقاش - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - قائلا: "يبدو واضحا من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغول القوى الإقليمية على النظام العربي؛ فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ما هو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي".



وتابع: "من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلا ذريعا في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار.. السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الأيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف".

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كان قرقاش وصف زيارته إلى الخرطوم بأنها "ناجحة"، مؤكداً أن السودان الجديد "سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه".



وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال قرقاش: "زيارة ناجحة إلى السودان الشقيق؛ حيث تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء. ولمست تقديراً عميقاً للإمارات ومساندتها في هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات".

وأضاف: "السودان الجديد سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه وطموحهم إلى تشييد مستقبل أفضل.. علاقتنا مع السودان تاريخية وتتجذّر وتتجدّد في سعينا لبناء علاقة عصرية وشراكة متنوعة".

وأشار إلى أن الجالية السودانية، التي تبلغ 100 ألف سوداني، تسهم في نهضة الإمارات وهي في بلدها الثاني، والتقدير الذي لمسته في الخرطوم انعكاس لهذا الجهد المشترك.