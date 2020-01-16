نيويورك تايمز: أمريكا تستأنف عملياتها العسكرية مع القوات العراقية

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة استأنفت، الأربعاء، عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية، التي توقفت في أعقاب اغتيال قاسم سليماني في بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهما إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة تنظيم داعش كي لا يستغلّ التنظيم الإرهابي الوضع الراهن.

وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير/كانون الثاني، أي بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة لطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.

وتواصل مليشيات الحشد الشعبي في العراق برعاية إيرانية إعادة ترتيب أوراقها بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني المصنف إرهابيا، وأبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في غارة أمريكية استهدفتهما قرب مطار بغداد الدولي فجر 3 يناير/كانون الثاني الحالي.

وكشف قيادي مقرب من رجل الدين مقتدى الصدر الداعم لائتلاف "سائرون" النيابي عن توصل الصدر وهادي العامري زعيم تحالف الفتح النيابي "الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي" إلى اتفاق مبدئي لتقاسم المناصب في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

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وقتل سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.





وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.

وتشهد المنطقة توترا، عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.