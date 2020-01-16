قيومجيان: مطلوب حكومة إنقاذ مستقلة عن إرادة السلطة لا حكومة محاصصة ومحاسيب

اشار وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريشارد قيومجيان​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان المطلوب حكومة إنقاذ مستقلة عن إرادة ​السلطة​ لا حكومة محاصصة ومحاسيب تلبس قناع الاختصاصيين فيما هي مستتبعة ل​حزب الله​ و​حركة امل​ وتيار ​رئيس الجمهورية​ الآتي حكومة افلاس وقهر فاقدة لثقة الناس و​المجتمع الدولي​، لا تفتشوا عن كبش محرقة فيما المسؤول فسادكم وحروبكم وفشل سياساتكم وخططكم.

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