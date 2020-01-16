اخبار العالم

حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة في ​البقاع​ هي ​تعلبايا​ -سعدنايل-جديتا العالي -المرج -مستديرة زحلة -كسارة.

كما ان الطرقات المقطوعة في ​الشمال​ هي ساحة النور-البحصاص-جسر البالما-البداوي-التبانة -وادي هاب -ساحة حلبا-المحمرة-العبدة-البيادر-المنية. وأفادت أيضا عن قطع طريق يسوع الملك، وعلى اوتوستراد عالية - مفرق شويت.

من جهة أخرى أفادت بأن ​طريق الجنوب​ ​بيروت​ سالكة، وجميع الطرقات ضمن منطقة بيروت سالكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا