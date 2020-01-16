حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة في ​البقاع​ هي ​تعلبايا​ -سعدنايل-جديتا العالي -المرج -مستديرة زحلة -كسارة.

كما ان الطرقات المقطوعة في ​الشمال​ هي ساحة النور-البحصاص-جسر البالما-البداوي-التبانة -وادي هاب -ساحة حلبا-المحمرة-العبدة-البيادر-المنية. وأفادت أيضا عن قطع طريق يسوع الملك، وعلى اوتوستراد عالية - مفرق شويت.

من جهة أخرى أفادت بأن ​طريق الجنوب​ ​بيروت​ سالكة، وجميع الطرقات ضمن منطقة بيروت سالكة.