حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في البقاع هي تعلبايا -سعدنايل-جديتا العالي -المرج -مستديرة زحلة -كسارة.
كما ان الطرقات المقطوعة في الشمال هي ساحة النور-البحصاص-جسر البالما-البداوي-التبانة -وادي هاب -ساحة حلبا-المحمرة-العبدة-البيادر-المنية. وأفادت أيضا عن قطع طريق يسوع الملك، وعلى اوتوستراد عالية - مفرق شويت.
من جهة أخرى أفادت بأن طريق الجنوب بيروت سالكة، وجميع الطرقات ضمن منطقة بيروت سالكة.
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