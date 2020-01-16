مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار في قاعة محكمة في شرق روسيا

قتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار في قاعة محكمة في منطقة نوفوكوزنيتسك شرق روسيا.
وأوضح المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية في منطقة كيميروفسك لوكالة سبوتنيك ان "الرجل الذي فتح النار داخل المحكمة تم اعتقاله".
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