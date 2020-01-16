مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار في قاعة محكمة في شرق روسيا

قتل شخص وأصيب آخر في ​إطلاق نار​ في قاعة ​محكمة​ في منطقة نوفوكوزنيتسك شرق ​روسيا​. وأوضح المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية في منطقة كيميروفسك لوكالة ​سبوتنيك​ ان "الرجل الذي فتح النار داخل المحكمة تم اعتقاله".

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