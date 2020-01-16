نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تستأنف عملياتها العسكرية مع العراق

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" بأن ​الولايات المتحدة​ استأنفت أمس الأربعاء عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات ​العراق​ية والتي توقفت في أعقاب اغتيال الجنرال ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ بغارة جوية أميركية في ​بغداد​ مطلع الجاري.

ونقلت الصحيفة النيويوركية عن مسؤولَين عسكريين أميركيين لم تذكر اسميهما قولهما إن "​وزارة الدفاع الأميركية​ تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع ​الجيش العراقي​ في مجال مكافحة تنظيم "داعش" كي لا يستغل التنظيم الإرهابي الوضع الراهن".

وبمبادرة من ​واشنطن​ توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 كانون الثاني أي بعد يومين من مقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ الجنرال قاسم سليماني بغارة شنتها ​طائرة​ أميركية مسيرة قرب مطار بغداد.

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وفي اليوم نفسه طلب ​البرلمان العراقي​ من ​الحكومة​ إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.

واغتالت الولايات المتحدة سليماني في 3 كانون الثاني بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت ​الجيش الأميركي​ ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران اقتحام ​السفارة الأميركية​ في بغداد.

وهدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بفرض ​عقوبات​ اقتصادية على العراق إذا قررت بغداد طرد الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي.