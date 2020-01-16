قرقاش: حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة

اشار وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش الى انه من انطباعاتي خلال زيارتي إلى ​الخرطوم​ أن حقبة عمر البشير و​الإخوان المسلمين​ تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار. السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الآيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف.

ولفت قرقاش في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى نه "يبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغوّل القوى الإقليمية على النظام العربي. فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ماهو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي".